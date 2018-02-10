Afganistan'da patlama: 3 ölü

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki kriket stadyumuna yerleştirilen bombanın bir turnuva sırasında patladığını belirterek, patlamada 3 sporcunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Hogyani ayrıca patlamada yaralanan 2 seyircinin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.