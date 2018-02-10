Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afganistan'da patlama: 3 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Bati Kot ilçesinde kriket stadyumunda patlama meydana geldi. Patlama sırasında stadyumda bulunan 3 sporcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 11:21
Afganistan'da patlama: 3 ölü

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki kriket stadyumuna yerleştirilen bombanın bir turnuva sırasında patladığını belirterek, patlamada 3 sporcunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Hogyani ayrıca patlamada yaralanan 2 seyircinin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 11:21
  1. Afganistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu'nun kankası Filistin'de!
    1. Netanyahu'nun kankası Filistin'de!
    2. Fatih Terim'den flaş Cengiz Ünder..
    3. Aziz Yıldırım'dan bomba karar!
    4. Bakan: 3. Havalimanı bugün..
    5. ABD'de İsrail hareketliliği
    6. Nusret'e sert eleştiri! 'Enayiler..
    7. 36 yaşındaki ünlü futbolcu kansere..
    8. Sular durulmaya başladı! Kim'den..
    9. Akıllı telefonlarınız sizi böyle..
    10. Kritik maçlar öncesi...Beşiktaş'ta dev..
    11. Emre Belözoğlu Fenerbahçe maçında...
    12. "Kimse baskı altında değil, herkes..
    13. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen..
    14. 7 ülkeden 40 Osmanlı torunu geldi
    15. Beşiktaş bombayı patlattı! 1+1 yıllık..
    16. ABD hedef saptırmaya çalışıyor
    17. YPG'ye darbe vurulması İran'ı mutlu..
    18. Bahçeli böyle cevap verdi: Baraj yüzde..
    19. RTÜK'ün raporunda dikkat çeken..
    20. İsrail Şam'ı bombalamaya başladı
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü