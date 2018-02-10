Afganistan'da patlama: 3 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Bati Kot ilçesinde kriket stadyumunda patlama meydana geldi. Patlama sırasında stadyumda bulunan 3 sporcunun hayatını kaybettiği belirtildi.10 Şubat 2018 Cumartesi 11:21
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki kriket stadyumuna yerleştirilen bombanın bir turnuva sırasında patladığını belirterek, patlamada 3 sporcunun hayatını kaybettiğini söyledi.
Hogyani ayrıca patlamada yaralanan 2 seyircinin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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