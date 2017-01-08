O ülkede somurtmak ceza sebebi!

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İşte o yasaklar

- İtalya'nın Milano şehrinde kamusal alanda somurtmak yasak. Bu çok eski ve yürürlükte olan bir yerel yasa. Hastane çalışanları ve cenazeye katılanlar bu yasadan muaf tutuluyor.

- Avusturalya’da elektrikçi lisansına sahip değilseniz ampulünüzü değiştiremezsiniz.

- Ohio'da sarhosken balık yemek yasaktır

- Kanada’da margarinin sarı olması yasak. Tereyağı ile karışır diye var olan bu yasak şaka gibi ama gerçek

- Belçika’da trafiğin yoğunlaştığını anlayıp U dönüşü yapmak isteyenlerin yol hakkı var. Yavaşlamadan hızlı manevralar yapıyorsanız herkes size yol vermek zorunda

- Tayland’da Tayland parası üzerine basmak yasak. Üzerinde kralın fotoğrafı olduğu için büyük cezalarla karşılaşabilirsiniz

- Chicago'da, nükleer silah üretmek, test etmek, bakımını yapmak ya da depolamak yasak. Bulunduğu takdirde 500 dolar cezası var

- İrlanda’da cadılıkla ilgili çalışan ya da büyü işleri ile uğraşan kişiler 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir

- İsrail’de illegal radyo yayını yapmak yasak ancak illegal radyo yayınını 5 sene sürdürmeyi başarırsanız, artık resmi yayına dönüşüyorsunuz

- Yasalara göre Dubai’de Ramazan ayında iftardan önce yemek yemek, önce uyarıya daha sonra hapis cezasına dönüşebilir

- Çin’de yaya geçidinde durmanın cezası 5 yuan. Yanlış okumadınız, durmak yasak

- İngiltere’de meclise zırh giyip girmek yasak. Kılıç ve kalkan da aynı şekilde yasak

- İtalya’da yumruk atmak yasak