O ülkede siyah renkli arabalar yasaklandı

Türkmenistan'da, siyah renkli arabaların otoparklardan çekilmeye başladığı bildirildi. Ülkede Ocak 2018'den başlayarak siyah araba edinmenin yasaklandığı da duyuruldu.

Azatlyk radyosunun haberine göre, park yerlerinden çekinen arabalar yeniden boyanma şartı ile sahiplerine geri veriliyor. Bu da araba boyama fiyatlarının iki kat artmasına neden oldu. Daha önce araba boyama fiyatı 500 dolar iken, şimdi bunun iş bin dolara mal olacak.

Türkmen yetkililer 2015 yılında da böyle yasak getirmeye çalışmışlardı. O zaman, gümrük yetkilileri yasağının nedenlerini açıklayamamışlardı. Bu konudaki sorulara ise "beyaz renk iyi şanslar getiriyor" diye cevap verilmişti.