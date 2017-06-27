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O ülkede Şiiler arasında çatışma...

Yemen’in batısındaki Amran bölgesinde camilerden birinde bayram namazı sırasında Şii Husiler arasında çıkan çatışma sonucu 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.

27 Haziran 2017 Salı 18:55
O ülkede Şiiler arasında çatışma...

Yerel bir kaynak, 2014’ten beri Şii Husilerin kontrolünde olan başkent Sana’nın kuzeyindeki Amran bölgesinde bir camide, bayram namazı sırasında Ansarullah adlı Şii grubunun üyelerinden bir kişinin, cami içerisinde grubun sloganlarını kullanmaması konusunda kendisini uyaran bir Husiye ateş açtığını, çıkan çatışmada 4 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Şii Husiler arasındaki çatışmalar 2014'ten bu yana sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 18:55
  1. Şii Husiler
  2. Sana
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