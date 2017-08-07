O ülkede sel... 15 kişi kayboldu...

Vietnam'ın kuzeyinde yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 26'ya yükselirken, kaybolan 15 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Vietnam Haber Ajansı'nın (VNA) Merkezi Doğal Afet Komitesi'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde, kurtarma ekiplerinin, sel sularından 3 kişinin daha cesedini çıkardığını, böylece ölü sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

Selde 27 kişinin yaralandığı ve 15 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi.

Yetkililer selden etkilenen 3 vilayette 231 evin tamamen yıkıldığını ve 245 evin zarar gördüğünü kaydetti.

Arama ve kurtarma çalışmaları, yaklaşık 5 bin asker, polis ve gönüllünün katılımıyla devam ediyor.