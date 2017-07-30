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O ülkede savaş uçağı düştü

Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli TM'ye ait savaş uçağının, Derne Mücahitleri Şura Konseyi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 09:59
O ülkede savaş uçağı düştü

Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) ait bir savaş uçağının, Derne Mücahitleri Şura Konseyi tarafından hedef alınarak düşürüldüğü bildirildi.

Tobruk merkezli TM'ye bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Ebrak hava üssüne ait MİG-23 tipi bir savaş uçağı, Derne'nin Ez-Zahrulhumr bölgesinde Derne Mücahitleri Şura Konseyi tarafından uçaksavarlarla vurularak düşürüldü.

Askeri kaynaklar düşen uçağın pilotu Adil el-Cihani ve yardımcısı Vail el-Vakvak ile irtibatın kesildiğini belirtirken, Derne Mücahitleri Şura Konseyi'nin basın sorumlusu Muhammed İdris el-Mansuri, pilot ve yardımcısının kendi ellerinde olduğunu açıkladı.

Mansuri, daha sonra sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, pilotun öldüğünü ifade ederken, yardımcısının ne durumda olduğu konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Konsey ülkedeki hükümetlerden bağımsız 

Derne Mücahitleri Şura Konseyi, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı Derne kentini elinde tutuyor. Derne kenti ülkenin doğusunda emekli General Halife Hafter'in kontrolünde bulunmayan tek kent.

Derne Mücahitleri Şura Konseyi, İslami gruplar tarafından, emekli General Halife Hafter'in, "Bingazi’yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı 12 Aralık 2014’te kurulmuştu. Konsey, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü DAEŞ ile de mücadele ediyor. Konsey, ülkedeki hükümetlerden bağımsız hareket ediyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 09:59
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