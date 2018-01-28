Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülkede polis merkezine bombalı saldırı: 5 ölü

Kolombiya’nın Barranquilla kentindeki bir polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

28 Ocak 2018 Pazar 13:59
O ülkede polis merkezine bombalı saldırı: 5 ölü

Ülkenin kuzeyinde, Karayip kıyılarındaki Barranquilla şehrindeki polis istasyonunu hedef alan bombalı saldırıda 5 polis yaşamını yitirirken 16'siı polis 41 kişi de yaraladı.

Polislerin görev yerlerine gitmeden önce istasyonun bahçesinde toplandıkları anda meydana gelen patlamada 5 polis öldü.

Kolombiyalı yetkililerden saldırının bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığına dair bir açıklama henüz yapılmadı.

​Emniyet Genel Müdürü General Jorge Nieto, ülke basınına verdiği demeçte soruşturmanın devam ettiği ve saldırının failleriyle ilgili bir bilgi verilmesi için henüz erken olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınarken, sorumluların yakalanması için gerekenin yapılacağını ifade etti.

50 MİLYON PESO ÖDÜL KONULDU

Öte yandan Kolombiya basınındaki haberlerde saldırının ardından yürütülen operasyonlarda bir kişinin gözaltına alındığı ve sorumluların yakalanması için 50 milyon peso ödül konulduğu belirtildi.

Olayda yaralanan polislerin tedavi gördüğü Campbell hastanesini ziyaret eden Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Barranquilla kentinde 5 polisin hayatını kaybettiği bombalı saldırının cezasız kalmayacağını söyledi. Devlet Başkanı Santos, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu hain ve korkak saldırı cezasız kalmayacak. Terörizm bize boyun eğdiremeyecek” dedi.

500 BİN POLİS SEVK EDİLDİ

Barranquilla kentine güvenlik önlemlerinin arıtılması için bin 500 polisin daha sevk edildiği bilgisini paylaşan Santos, Kolombiyalıların, saldırının sorumlularının tamamının adalet önüne çıkarılacağından emin olmasını istedi. Saldırıyı bir terör eylemi olarak niteleyen Santos, saldırının failiyle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 13:59
  1. Barranquilla
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya devi IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti
    1. Dünya devi IKEA'nın kurucusu hayatını..
    2. Rıdvan Dilmen: 6-2, 5-2 bitmeliydi
    3. TSK'dan flaş Kardak açıklaması
    4. Erdoğan'ın bahsettiği dağ ele geçirildi!
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlarla..
    6. Trump: Feminist olduğumu söyleyemem
    7. Amedspor sahaya çıkmama kararı aldı!
    8. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının..
    9. Messi Beşiktaş'a şans tanımadı
    10. PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    11. O ülkede polis merkezine bombalı..
    12. Kılıçdaroğlu yine saçmaladı!
    13. Galatasaray'ın 10 numarası Alman..
    14. Papa'yı şaşırtan hediye! Osmanlı...
    15. İran'da sıcak çatışma! 3 İran askeri..
    16. FETÖ'nün alçak çağrısı Bylock'ta
    17. O ülkede çok sayıda ölü var!..
    18. Milyarder prens serbest kalmak için ne..
    19. Dünyaca ünlü yıldız bedava..
    20. Bakan Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    MİT sahaya indi! Av başladı
    MİT sahaya indi! Av başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin