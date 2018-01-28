O ülkede polis merkezine bombalı saldırı: 5 ölü

Ülkenin kuzeyinde, Karayip kıyılarındaki Barranquilla şehrindeki polis istasyonunu hedef alan bombalı saldırıda 5 polis yaşamını yitirirken 16'siı polis 41 kişi de yaraladı.

Polislerin görev yerlerine gitmeden önce istasyonun bahçesinde toplandıkları anda meydana gelen patlamada 5 polis öldü.

Kolombiyalı yetkililerden saldırının bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığına dair bir açıklama henüz yapılmadı.

​Emniyet Genel Müdürü General Jorge Nieto, ülke basınına verdiği demeçte soruşturmanın devam ettiği ve saldırının failleriyle ilgili bir bilgi verilmesi için henüz erken olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınarken, sorumluların yakalanması için gerekenin yapılacağını ifade etti.

50 MİLYON PESO ÖDÜL KONULDU

Öte yandan Kolombiya basınındaki haberlerde saldırının ardından yürütülen operasyonlarda bir kişinin gözaltına alındığı ve sorumluların yakalanması için 50 milyon peso ödül konulduğu belirtildi.

Olayda yaralanan polislerin tedavi gördüğü Campbell hastanesini ziyaret eden Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Barranquilla kentinde 5 polisin hayatını kaybettiği bombalı saldırının cezasız kalmayacağını söyledi. Devlet Başkanı Santos, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu hain ve korkak saldırı cezasız kalmayacak. Terörizm bize boyun eğdiremeyecek” dedi.

500 BİN POLİS SEVK EDİLDİ

Barranquilla kentine güvenlik önlemlerinin arıtılması için bin 500 polisin daha sevk edildiği bilgisini paylaşan Santos, Kolombiyalıların, saldırının sorumlularının tamamının adalet önüne çıkarılacağından emin olmasını istedi. Saldırıyı bir terör eylemi olarak niteleyen Santos, saldırının failiyle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.