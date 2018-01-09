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O ülkede polis aracına bombalı saldırı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da polis aracına düzenlenen intihar saldırısında 5'i polis 7 kişi hayatını kaybetti.

09 Ocak 2018 Salı 20:28
O ülkede polis aracına bombalı saldırı

Eyalet Polis Şefi Moazzam Jah Ansari yaptığı açıklamada, bir intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı Zargoon Caddesi'nde devriye gezen polis aracının yanında infilak ettirdiğini bildirdi.

Ansari, Belucistan eyalet meclis binasının yaklaşık 300 metre uzağında meydan gelen saldırıda, 5'i polis 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını belirtti. Ansari, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu kaydetti.

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 20:28
  1. Eyalet Polis Şefi Moazzam Jah Ansari
  2. Eyalet Polis Şefi Moazzam
  3. Ansari
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