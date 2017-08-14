O ülkede pazar yerine bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var!

Güney Yemen'de bir pazar yerinde bomba patlaması sonucu en az 9 sivil hayatını kaybetti.

Olayda 4 kişi de yaralanırken, pazar yerinde Yemenliler arasında yaygın olarak kullanılan gat isimli uyuşturucunun satılmakta olduğu öğrenildi.



Yemen'de faaliyet gösteren kimi cihatçı örgütlerin, gat kullanımına karşı olduğu biliniyor.



Saldırı henüz kimse tarafından üstlenilmedi