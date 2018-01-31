O ülkede pazar gününe alışveriş yasağı getirildi

Polonya'da büyük marketleri vuracak şekilde pazar günleri alışveriş ve ticareti büyük oranda kısıtlayan yasayı onaylayan Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, market emekçilerinin dinlenme imkanına kavuşacağını ve çocukların anne babalarıyla daha fazla vakit geçirebileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya, iktidardaki muhafazakar eğilimli Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) tartışmalı icraatlarıyla gündemden düşmezken bu kez Cumhurbaşkanı Duda, pazar günleri alışveriş ve ticareti büyük oranda kısıtlayan bir yasayı onayladı.

BATILI SÜPER MARKET ZİNCİRLERİ HEDEF

Hükümet, Dayanışma Sendikası ve Katolik Kilisesi'nin birlikte hazırladığı yasayı imzalayan Duda, bu düzenlemenin çalışanların aile hayatına yardımcı olacağını belirtti. Ancak yasanın asıl hedef aldığı kesim olan Batılı süper market zincirlerinin, en büyük geliri pazar günü elde ettikleri için yapılan düzenlemeye tepki göstermelerine kesin gözüyle bakılıyor.

UZUN SAATLER DÜŞÜK ÜCRETE ÇALIŞTIRIYORLAR

Polonya halkının çok çalışan kesimleri, genellikle pazar günlerini toplu alışveriş yapmaya ayırıyor. Bunun için de Batılı süper market zincirlerine yöneliyorlar. Ancak marketler, haftasonu çalışanları oldukça düşük ücretlerle uzun saatler boyu çalıştırmakla eleştiriliyor.

'HERKESİN RAHAT BİR PAZAR GÜNÜ GEÇİRMEYE HAKKI VAR'

İmza töreninde, yasa sayesinde pazar günü market emekçilerinin dinlenme imkanına kavuşacağını ve çocukların anne babalarıyla daha fazla vakit geçirebileceğini söyleyen Duda, "Bu, pazar günleri dükkanlarını kapatanlar ile pazar günü dahi çalışarak tatil yapamayan kişilerin dayanışması. Pazar gününü çocukları, aileleri ile geçirmek herkesin hakkı. Herkesin rahat bir pazar günü geçirmeye hakkı vardır'' dedi.

'ALMANYA VE AVUSTURYA'DA DA BÖYLE'

Ne zaman bir dükkana girse bu yüzden çalışanların kendisine teşekkür ettiğini anlatan Polonya Cumhurbaşkanı, büyük perakandecilerden 'anlayış' talep ederken uygulamalarını yeni yasaya uyarlamaları gerektiğini belirtti. Almanya ve Avusturya gibi AB ülkelerinde de benzer yasaların uygulandığını söyledi.

2020'DE PAZAR GÜNLERİ TÜMÜYLE KAPALI OLACAK

Küçük prekendeciler, fırınlar, benzin istasyonları, çiçekçiler, otellerdeki dükkanlar ve sanatsal etkinlikleri için istisnalar getiren yasaya göre 1 Mart 2018'den itibaren ayda iki pazar dükkanlar ve marketler kapalı kalacak. 2019'da ayda sadece bir pazar günü açılabilecek dükkanlar ve marketler, 2020'de ise milli bayramlar haricinde pazar günleri hiç açılmayacak. Ancak bunun ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği tartışması da başladı.