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O ülkede patlama! Onlarca ölü ve yaralı var

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da düzenlenen bombalı araç saldırısında 11 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

23 Haziran 2017 Cuma 11:09
O ülkede patlama! Onlarca ölü ve yaralı var

Belucistan Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, bölge emniyet müdürlüğü yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamanın meydana geldiği, 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi. İlk yardım ekipleri ise yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 11:09
  1. Kuetta
  2. Pakistan
  3. Belucistan
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