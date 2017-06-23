O ülkede patlama! Onlarca ölü ve yaralı var

Belucistan Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, bölge emniyet müdürlüğü yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamanın meydana geldiği, 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi. İlk yardım ekipleri ise yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.