O ülkede patlama! Çok sayıda ölü var

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü bir aracın patladığı, patlamanın ardından çevreyi siyah dumanın kapladığı belirtildi. Patlama’da en az 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis memuru Major Hussein Nur tarafından yapılan açıklamada, bombalı aracın kalabalık Maka al Mukaram Caddesi’nde polis kontrol noktası yakınlarında hareket halindeyken patladığı belirtildi.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.