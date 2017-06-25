O ülkede patlama: 122 ölü!

Yetkililer, kazanın Bahavalpur kenti yakınlarında tanker sürücüsünün aracın kontrolünü yitirmesi üzerine yaşandığını açıkladı.

PETROLDEN ALMAK İSTEYENLER...

Devrilen tankerden sızan petrolden alabilmek için çevre köylerden kaza mahalline akın eden çok sayıda kişi, tankerin yanmaya başlaması sonucu alevler içinde kaldı.

ÖLENLERİN ARASINDA ÇOK SAYIDA KADIN VE ÇOCUK VAR

Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Rızvan Hasir, 122 kişinin öldüğünü, 76 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralananlardan çoğunun durumu ağır olduğuna dikkati çeken Hasir, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Ölen ve yaralananlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu belirtiliyor.

Dawn News haber sitesinin duyurduğuna göre itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın ve patlamada altı araçla 12 motorsiklet tahrip oldu.