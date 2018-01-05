O ülkede Ordu polisin silahlarına el koydu

Guerrero eyaleti emniyet teşkilatı sözcüsü Roberto Alvarez yaptığı açıklamada, federal güvenlik güçlerinin, Chilpancingo polis teşkilatının yönetimini devraldığını belirtti.

Meksika'da, ordu destekli federal polis, Chilpancingo'da gözaltındaki iki kişinin ölü bulunmasının ardından kent polisinin silahlarına el koydu.

Guerrero eyaleti emniyet teşkilatı sözcüsü Roberto Alvarez yaptığı açıklamada, federal güvenlik güçlerinin, Chilpancingo polis teşkilatının yönetimini devraldığını belirtti.

Ordu destekli federal güçlerin, teşkilatın silah, araç ve telsizlerine el koyduğunu kaydeden Alvarez, iki kişinin ölümüne neden olan personel hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Alvarez, Chilpancingo kentinin güvenliğinin, soruşturma sonuçlana kadar Guerrero eyalet polis teşkilatına devredildiğini söyledi.

Guerrero Başsavcısı Xavier Olea Pelaez, yılbaşı gecesi gözaltına alınan iki uyuşturucu zanlısının cesedinin dün torbalar içinde bulunduğunu ve yerel polis güçlerinin söz konusu olayda suçlandığını belirtti.