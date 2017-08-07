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O ülkede operasyon.. 3 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın Kuner vilayetinde düzenlenen NATO operasyonunda 3 DEAŞ mensubu öldürüldü

07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:58
O ülkede operasyon.. 3 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın Kuner vilayetinde düzenlenen NATO operasyonunda 3 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Kuner Emniyet Müdürü Cuma Gul Himmet, yaptığı açıklamada, NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerine ait insansız hava aracıyla Kuner vilayetinin Çapa Dere ilçesindeki DEAŞ sığınaklarını bombaladığını belirtti.

Saldırıda 3 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Himmet, saldırıda sivillerin zarar görmediğini kaydetti.

Saldırıyla ilgili DEAŞ'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:58
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