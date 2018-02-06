Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülkede OHAL ilan edildi!

Son dönemde turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen Maldivler'de OHAL ilan edildi. 15 gün boyunca devam edecek olan OHAL'in nedeni ise siyasi ve hukuki anlaşmazlık.

06 Şubat 2018 Salı 11:35
O ülkede OHAL ilan edildi!

Hukuki İşler Bakanı Azima Shakoor, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, derinleşen siyasi anlaşmazlığın ardından ülkede 15 günlük olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Hükümet, Yüksek Mahkemenin tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılmasına yönelik kararına uymayacağını açıklamıştı ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve aralarında ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Maldivler'e, mahkeme kararına uyma çağrısında bulunmuştu.

Mahkeme, geçtiğimiz perşembe terör suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid ve devlet başkanına suikast planladığı suçlamasıyla hapis cezası alan eski Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb'in de aralarında olduğu Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum karşıtı tutuklu siyasetçilerin salıverilmesine hükmetmişti. Yargılamaların yeniden yapılmasına karar veren Yüksek Mahkeme, Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşürülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de görevlerine iadesine hükmetmişti. Bu milletvekillerinin görevlerine dönmesi halinde Yamin'in partisinin, 85 üyeli parlamentodaki çoğunluğunu kaybedeceği belirtilmişti. Yüksek Mahkeme'nin 1 Şubat'ta salıverilmesine hükmettiği siyasi tutukluların hiçbirinin serbest bırakılmadığı öğrenilmişti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:35
  1. Azima Shakoor
  2. devlet televizyonu
  3. olağanüstü hal
  4. Birleşmiş Milletler
  5. Maldivler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe maçı öncesinde Başakşehir'e şok! 2 yıldız futbolcu...
    1. Fenerbahçe maçı öncesinde Başakşehir'e..
    2. ABD bunu tartışıyor! Martin L. King...
    3. Kurtulmuş'tan Arakan çağrısı!
    4. Hastanede korkunç olay
    5. Doha'yı keşfetmek için 6 neden
    6. CHP Parti Meclisi'ne seçilen isimden..
    7. Bahçeli'nin o sözleri Nevşin Mengü'ye..
    8. 'Mini etek' ablasından şoke eden..
    9. Rütbeli askerlere operasyon
    10. Erdoğan ABD'ye meydan okudu: Geleceğiz!
    11. 'Adnan Oktar ona kitap gönderip dua..
    12. Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica:..
    13. Türkiye'den Rusya'ya tepki: Bir an..
    14. Afrin gazisi o anları anlattı: İlk..
    15. Mustafa Destici'den sürpriz ziyaret
    16. İsrail'e büyük şok! Bakanı ülkeye..
    17. Fatih Terim, Sivas yenilgisi sonrası..
    18. AK Parti Grup Toplantısı'na damga..
    19. Aykut Kocaman faturayı ona kesti! 'Suç..
    20. Martin Luther King'in vaazının..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze