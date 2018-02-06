O ülkede OHAL ilan edildi!

Hukuki İşler Bakanı Azima Shakoor, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, derinleşen siyasi anlaşmazlığın ardından ülkede 15 günlük olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Hükümet, Yüksek Mahkemenin tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılmasına yönelik kararına uymayacağını açıklamıştı ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve aralarında ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Maldivler'e, mahkeme kararına uyma çağrısında bulunmuştu.

Mahkeme, geçtiğimiz perşembe terör suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid ve devlet başkanına suikast planladığı suçlamasıyla hapis cezası alan eski Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb'in de aralarında olduğu Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum karşıtı tutuklu siyasetçilerin salıverilmesine hükmetmişti. Yargılamaların yeniden yapılmasına karar veren Yüksek Mahkeme, Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşürülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de görevlerine iadesine hükmetmişti. Bu milletvekillerinin görevlerine dönmesi halinde Yamin'in partisinin, 85 üyeli parlamentodaki çoğunluğunu kaybedeceği belirtilmişti. Yüksek Mahkeme'nin 1 Şubat'ta salıverilmesine hükmettiği siyasi tutukluların hiçbirinin serbest bırakılmadığı öğrenilmişti.