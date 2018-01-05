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O ülkede Kur'an-ı Kerim yayılmaya başladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent’teki “Hilal” Yayınevinin Kur'an-ı Kerim yayınlamaya başlayacağı belirtildi.

05 Ocak 2018 Cuma 17:46
O ülkede Kur'an-ı Kerim yayılmaya başladı

Info.islom.uz internet sitesindeki habere göre, Kur'an-ı Kerim yayınlaması, Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki "Darus-Salam" yayınevinin resmi izni ve Özbekistan Müslümanları İdaresi ile işbirliği içinde yayınlanacak.

3 Ocak'ta Kur'an-ı Kerimin ilk sayfalarını yayınlama töreni gerçekleşti.

BBC ile yaptığı görüşmede, ünlü Üzbek alimi Abdulhakim-qori Matqulov, Kuran-ı Kerimin yayınlanmasının sadece Özbekistan Müslümanları için değil, aynı zamanda bölge çapında da önemli olduğunu söyledi Matqulov, aynı zamanda Kuran'ın ilk kez Özbekistan'da yayınlandığı haberlerini de reddederek Kur'an-ı Kerim'in Sovyet döneminde basılmaya başlandığı ve Özbekistan bağımsızlığından sonra da devam ettiğini belirtti ve "Ancak onları çok az sayıda basılmıştı" dedi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 17:46
  1. BBC
  2. Özbekistan
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