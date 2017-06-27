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O ülkede korkunç olay... Umre'den dönenleri taşıyan..

Umre ibadetini yaparak kutsal topraklardan dönen ve 50 Ürdün vatandaşını taşıyan otobüs, Ürdün sınırları içindeki Müselles El-Memuriye bölgesinde bu sabah trafik kazası yaptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti 38 kişi yaralandı

27 Haziran 2017 Salı 00:14
O ülkede korkunç olay... Umre'den dönenleri taşıyan..

Ürdün Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Basın ve Bilgilendirme Merkezinden yapılan açıklamada, umre ibadetini yaparak kutsal topraklardan dönen ve 50 Ürdün vatandaşını taşıyan otobüsün, Ürdün sınırları içindeki Müselles El-Memuriye bölgesinde bu sabah trafik kazası yaptığı belirtildi.

Kaza alanına sivil savunma ekipleri ve sağlık görevlilerinin intikal ederek ilk müdahaleyi yaptığı ifade edilen açıklamada, 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 38 kişinin ise tedavi edilmek üzere Emir Zeyd Askeri Hastanesi ve Gur el-Mesafi Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada kazanın nedenine dair detaylı bilgi verilmedi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 00:14
  1. Ürdün
  2. Emir Zeyd
  3. Ürdün sınırları
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