O ülkede kazan kaynıyor… Taciz yüzünden bir bakan istifa etti

BBC'nin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, hakkında çıkan iddialar sonucu istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, 15 yıl önce bir kadın gazeteciyi taciz ettiğini kabul etmişti.

Fallon adına bir sözcü Independent Gazetesi'ne, Fallon'un özür dilediğini ve bu olayın 15 yıl önce yaşandığı, Julia ve Fallon'un bu olayı kapattığı açıklamasında bulunmuştu