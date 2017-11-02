Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülkede kazan kaynıyor… Taciz yüzünden bir bakan istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, hakkında çıkan iddialar sonucu istifa etti

02 Kasım 2017 Perşembe 00:05
O ülkede kazan kaynıyor… Taciz yüzünden bir bakan istifa etti

BBC'nin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, hakkında çıkan iddialar sonucu istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, 15 yıl önce bir kadın gazeteciyi taciz ettiğini kabul etmişti.

Fallon adına bir sözcü Independent Gazetesi'ne, Fallon'un özür dilediğini ve bu olayın 15 yıl önce yaşandığı, Julia ve Fallon'un bu olayı kapattığı açıklamasında bulunmuştu

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 00:05
  1. skandal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte TSK’nın yeni göz bebeği
    1. İşte TSK’nın yeni göz bebeği
    2. Recep İvedik’teki rolüyle tanınıyordu…..
    3. O ülkede kazan kaynıyor… Taciz..
    4. Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber…..
    5. Karar verildi… Onlarca eski polis…
    6. Trump'ın Guantanamo özlemi
    7. Bağdat’tan flaş açıklama: Saldırıya..
    8. Binlerce kişiyi 5’inci kez buluşturdu
    9. MarCom ödülleri sahiplerine dağıtıldı
    10. Gözler dolardaydı ancak… Sürpriz..
    11. Elimizden kaçırdık… Yenilmez Avrupalı
    12. FED’in kararı doları nasıl etkiler?..
    13. IKBY anlaşmadan çekildi... Barzani..
    14. Fed faiz kararı açıklandı
    15. İstanbul’da hırsızlar polisle çatışma
    16. Trump, saldırı sonrası göçmenleri..
    17. Ahmet Edip Uğur: Yeni bir açıklama daha…
    18. AK Parti istifa eden başkanın yerine..
    19. Trump: Zanlıyı Guantanamo'ya..
    20. Şile'de batan gemiyle ilgili flaş..
    Ahmet Edip Uğur: Yeni bir açıklama daha…
    Ahmet Edip Uğur: Yeni bir açıklama daha…
    Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe girdi… O araçlar artık muayeneden geçemeyecek
    Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe girdi… O araçlar artık muayeneden geçemeyecek
    Karamollaoğlu’ndan net açıklama: 100 bin imza ile…
    Karamollaoğlu’ndan net açıklama: 100 bin imza ile…
    Diyanet'in kararı endişe verici
    Diyanet'in kararı endişe verici
    1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin sırrı ortaya çıktı
    1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin sırrı ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
    Tarsus'taki gizemli kazıyla ilgili flaş iddia: Vatikan'ın verdiği...
    Tarsus'taki gizemli kazıyla ilgili flaş iddia: Vatikan'ın verdiği...
    Pelin Çift'in acı günü
    Pelin Çift'in acı günü