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O ülkede Kamerunlulara operasyon

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Kamerunlu ayrılıkçılara yönelik düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.

05 Ocak 2018 Cuma 16:39
O ülkede Kamerunlulara operasyon

Taraba eyaleti polis sözcüsü David Missal yaptığı açıklamada, ülkenin Kamerun sınırındaki eyalette polisin Kamerunlu ayrılıkçılara yönelik operasyonunda 44 gözaltı olduğunu belirti.

Gözaltına alınanlardan 5'inin Kamerunlu ayrılıkçılara silahlı eğitim verdikleri iddia edilen "Nijer Delta Militanları" adlı örgütün üyesi oldukları açıklandı.

Nijerya topraklarına geçen Kamerunlu ayrılıkçıların yaklaşık 2 haftadır Taraba bölgesinde askeri eğitim aldığı ileri sürüldü.

Nijerya Göçmenlik Servisinin verilerine göre, yaklaşık 15 bin Kamerunlu, ülkelerindeki çatışmalar nedeniyle Nijerya'ya sığındı.

Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim'de Ambazonya adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 16:39
  1. Kamerun
  2. Nijerya Göçmenlik Servisi
  3. 15 bin Kamerunlu
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