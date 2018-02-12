O ülkede İslam düşmanlığı bitmiyor... Camiler berber ve çayevine dönüştürüldü

Ülkede marjinallik ile mücadele adı ile başlayan operasyonlarda 2 bin cami ve mescidin anaokulu, berber, çay evi, kültür merkezi gibi bazı kamusal alanlara çevrilmesi ülkedeki tansiyonu bir anda yükseltti.

Diyanet İşleri Komisyonu başkanı Hüseyin Şokirov, 5 Şubat'ta düzenlenen basın toplantısında 2 bin caminin hükümet kontrolünden geçemeyip, gerekli izinleri alamaması nedeniyle kamusallaştırıldığını söyledi. Şokirov, açıklamasında; "Cami [kayıt] belgelerinin dosyalanması için zaman verdik, ancak yapmadıklarından siteler ya devlet tarafından geri alındı ​​ya da sosyal tesisler haline getirildi" dedi.

Diyanet İşleri Komisyonu ise Tacikistan'da uygun izinlerle açık bulunan 3 bin 900 caminin bulunduğunu belirtti

Tacikistan Kanunu uyarınca, cami yaptırma sorumluluğu kamuoyuna ait olmakla birlikte, mülkler üzerinde ve içinde yaşananlar üzerinde nihai kontrolü hükümet üstleniyor. İmamların, görevlerini yerine getirebilmek için evrak yenilemesi düzenli olarak yapılır ve vaazlar yetkililer tarafından kendi adına yazılır. Hükümetle işbirliği yapmayı reddeden herhangi bir din adamı kaçınılmaz olarak devrilir.

Camilere kadın ve 18 yaşın altındaki gençlerin girişi yasak

2014 yılından beri, imamlar devlet memurları gibi maaş alıyor. Ve geçen ay itibariyle, imamların bütün gelir kaynaklarını beyan etmesini gerektiren yasalar yürürlüğe girdi.

2010 yılından itibaren hükümet, nüfusun tüm kesimlerine camileri kısıtlamak için politikalar izlemeye başladı. İlk olarak kadınların girişi yasaklandı. Ardından 18 yaşın altındaki gençlerin de girişi yasaklandı.

Cuma Namazı için cami ve mescid bulmak zorlaşmaya başladı

Halkın içinden pek çok kişi için bu uygulamalardan bıkmış durumda. Tacikistan Müslümanları uzun zamandır ibadet yeri bulmakta sıkıntı çıktığını söylüyor. Bazı yerlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlara en yakın cami 50 kilometre uzakta bulunuyor. Ayrıca Cuma Namazı için cami ve mescid bulmak da zorlaşmaya başladı.

Ayrıca hükümetin çıkardığı bu yasalar bazen farklı amaçlar ile kullanılabiliyor. Geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Komisyonu'nun bir üyesinin bir camiden rüşvet istediği, aksi takdirde kendilerini 'selefi' olarak rapor edeceğini gösteren bir video ülkenin sosyal medyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Eurasia.net'in haberine göre hükümet bu uygulamaları tamamen dini faaliyetleri hızlandırmak ve güvenli hale getirmek için yaptığı konusunda ısrarcı. Fakat Tacikistan Müslümanları için işler gün geçtikçe zorlaşıyor. (RisaleHaber)