Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülkede İslam düşmanlığı bitmiyor... Camiler berber ve çayevine dönüştürüldü

Tacikistan'da kadın ve 18 yaşın altındaki gençlerin camiye girişi yasak. Bu da yetmedi şimdi kamusallaşma adı altına birer birer dönüştürülüyor.

12 Şubat 2018 Pazartesi 19:22
O ülkede İslam düşmanlığı bitmiyor... Camiler berber ve çayevine dönüştürüldü

Ülkede marjinallik ile mücadele adı ile başlayan operasyonlarda 2 bin cami ve mescidin anaokulu, berber, çay evi, kültür merkezi gibi bazı kamusal alanlara çevrilmesi ülkedeki tansiyonu bir anda yükseltti.

Diyanet İşleri Komisyonu başkanı Hüseyin Şokirov, 5 Şubat'ta düzenlenen basın toplantısında 2 bin caminin hükümet kontrolünden geçemeyip, gerekli izinleri alamaması nedeniyle kamusallaştırıldığını söyledi. Şokirov, açıklamasında; "Cami [kayıt] belgelerinin dosyalanması için zaman verdik, ancak yapmadıklarından siteler ya devlet tarafından geri alındı ​​ya da sosyal tesisler haline getirildi" dedi. 

Diyanet İşleri Komisyonu ise Tacikistan'da uygun izinlerle açık bulunan 3 bin 900 caminin bulunduğunu belirtti

Tacikistan Kanunu uyarınca, cami yaptırma sorumluluğu kamuoyuna ait olmakla birlikte, mülkler üzerinde ve içinde yaşananlar üzerinde nihai kontrolü hükümet üstleniyor. İmamların, görevlerini yerine getirebilmek için evrak yenilemesi düzenli olarak yapılır ve vaazlar yetkililer tarafından kendi adına yazılır. Hükümetle işbirliği yapmayı reddeden herhangi bir din adamı kaçınılmaz olarak devrilir.

Camilere kadın ve 18 yaşın altındaki gençlerin girişi yasak

2014 yılından beri, imamlar devlet memurları gibi maaş alıyor. Ve geçen ay itibariyle, imamların bütün gelir kaynaklarını beyan etmesini gerektiren yasalar yürürlüğe girdi.

2010 yılından itibaren hükümet, nüfusun tüm kesimlerine camileri kısıtlamak için politikalar izlemeye başladı. İlk olarak kadınların girişi yasaklandı. Ardından 18 yaşın altındaki gençlerin de girişi yasaklandı.

Cuma Namazı için cami ve mescid bulmak zorlaşmaya başladı

Halkın içinden pek çok kişi için bu uygulamalardan bıkmış durumda. Tacikistan Müslümanları uzun zamandır ibadet yeri bulmakta sıkıntı çıktığını söylüyor. Bazı yerlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlara en yakın cami 50 kilometre uzakta bulunuyor. Ayrıca Cuma Namazı için cami ve mescid bulmak da zorlaşmaya başladı.

Ayrıca hükümetin çıkardığı bu yasalar bazen farklı amaçlar ile kullanılabiliyor. Geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Komisyonu'nun bir üyesinin bir camiden rüşvet istediği, aksi takdirde kendilerini 'selefi' olarak rapor edeceğini gösteren bir video ülkenin sosyal medyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Eurasia.net'in haberine göre hükümet bu uygulamaları tamamen dini faaliyetleri hızlandırmak ve güvenli hale getirmek için yaptığı konusunda ısrarcı. Fakat Tacikistan Müslümanları için işler gün geçtikçe zorlaşıyor. (RisaleHaber)

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 19:22
  1. Tacikistan İslam düşmanlığı
  2. Tacikistan dini baskı
  3. Tacikistan camileri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gelirini operasyon bitene kadar Mehmetçik'e bağışladı
    1. Gelirini operasyon bitene kadar..
    2. Cami avlusuna girenler bu görüntü ile..
    3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuveyt’te
    4. Rus kuklası kripto işine girdi
    5. Kars'ta bulundu... Herkes görmeye..
    6. Kalp hastaları bunu yapmasın
    7. Elektrik panolarına silahla saldırıp..
    8. ABD’den skandal adım… Terör..
    9. Yolcu trenleri çarpıştı: 1 ölü, 22..
    10. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan..
    11. Jagland Türkiye'ye geliyor
    12. Karabük onu böyle uğurlamıştı...
    13. İspanya'nın o katliamı neden..
    14. Türkiye'den çıkmıştı! 12 şubesini daha..
    15. Olimpiyatlarda nörovirüs alarmı
    16. Yunanistan batıyor...Tam 23 milyar..
    17. 15 Temmuz köprüsünde trafik açıldı
    18. Savunma sanayinde milli dönüşüm
    19. Kahraman Temimi için sokaklara çıktılar
    20. Doğu Guta için harekete geç!
    'HDP derhal kapatılmalıdır'
    'HDP derhal kapatılmalıdır'
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu