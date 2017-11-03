O ülkede imamlara yurtdışı çengeli

Avesta haber ajansında yer alan bilgiye göre, kurumun basın sekreteri bu imamların yerini Diyanet İşleri Komitesi belirleyecek başka imamların alacağını belirtti. Komite temsilcisine göre, ilgili karar dini idarenin yerel bölüm başkanlarına icra için gönderildi.

Konu ile ilgili Avesta ajansına konuşan Tacikistan Diyanet İşleri Komitesi Başkanı Saidmukarram Abdukodirzoda söz konusu kararı doğruladı, ancak onun yurtdışında dini eğitim almış tüm imamları değil, belirli akımları takip eden imamları kapsadığını söyledi.

Abdukodirzoda yaptığı açıklamada, "Devlet ülke ve halkın güvenliği için tedbir almaktadır. Barış ve istikrar esastır” dedi.

8 milyon nüfuslu Tacikistan'da beş vakit namaz kılınan camilerin sayısı yaklaşık 4 bin.