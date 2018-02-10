O ülkede ilk Doğalgaz anlaşması imzalandı

Başkent Beyrut'taki Uluslararası Sergi ve Fuar Merkezinde, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnanlı bakanlar, milletvekilleri ve ülkede görev yapan büyükelçiler ile enerji şirket yetkililerinin de katıldığı törende, Lübnan'ın ilk petrol ve doğalgaz sözleşmesi imzalandı.

Cumhurbaşkanı Avn, petrol ve doğalgaz araması yapacak konsorsiyumda yer alan Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinin yöneticilerine, imzalanan sözleşmeleri takdim etti.

Törende konuşan Enerji ve Su Bakanı Sezar Abi Halil, dün atılan imzalarla Lübnan'ın petrol ve doğalgaz yolculuğunun resmi olarak başladığını söyledi.

İsrail'in hak ettiği 9. blok'un, Lübnan'ın deniz suları içerisinde yer aldığına ve Lübnan devletinin egemenliğine ait olduğunu belirten Bakan Halil, 9. blok'un tamamında arama çalışmasının yapılacağını vurguladı.

Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arama sürecini ve bundan sonra yaşanacak gelişmeleri anlatan bir videonun izletildiği törende, konsorsiyumda yer alan şirket yöneticileri, bundan sonra sürecin nasıl devam edeceği ve nelerin yapılacağı hakkında birer konuşma yaptı.

Üç faklı şirketten oluşan konsorsiyum, yakın zamanda Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blokta petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacak.

LÜBNAN'IN DOĞALGAZ VE PETROL ARAMA SÜRECİ

Lübnan Bakanlar Kurulu 4 Ocak 2017'de onayladığı iki kararla doğalgaz araması yapacak şirketler için lisanslama sürecini başlattı. Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı, 26 Ocak 2017'de teklif verme sürecine katılma şartlarını, tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterleri, Arama ve Üretim Anlaşması (EPA) modelini ve İhale Protokolünü (TP) açıkladı.

Petrol İdaresi tarafından Lübnan deniz sahasında belirlenen 10 arama bölgesinden 5'i için teklif verme süreci 15 Eylül 2017'ye kadar devam etti ve aralık ayı içinde EPA'lar imzalandı.

Lübnan hükümeti Aralık 2017'de, Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan’ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blok için petrol arama ve çıkarma izni verdi.