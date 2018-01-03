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O ülkede iki saldırı birden...

Nijerya'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:50
O ülkede iki saldırı birden...

Nijerya'da düzenlenen iki ayrı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Eyalet Valisi Samuel Ortom, yaptığı açıklamada, eyaletin Goma ve Logo bölgelerinde, kimliği tespit edilemeyen kişilerce saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saldırıların, sığır çobanları ile çiftçiler arasında yaşanan çatışmalardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Polis sözcüsü Moses Iyamu, "Saldırının olduğu bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ölü ve yaralı sayısıyla ilgili konuşmak için çok erken." dedi.

Nijerya'nın Orta Kuşak bölgesinde, çiftçiler ile sığır çobanları arasında sık sık çatışmalar oluyor. Doğudaki Adamawa eyaletinde kasım ayında çiftçiler tarafından Fulani sığır çobanlarına yönelik saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 50 kişi öldürülmüştü.

 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 13:50
  1. Nijerya
  2. Eyalet Valisi Samuel Ortom
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