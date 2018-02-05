O ülkede genel grev başladı

Bütün kesimlerden sendikaların desteğini alan greve katılımın yoğun olduğu belirtildi.

Greve sağlık, eğitim ve bankacılık sektöründe çalışanların katılması ülke çapında hayatı durma noktasına getirdi.

Çad'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle hükümetin aldığı önlemler kapsamında geçen ay memur maaşlarında kesintiye gidilmişti. Hükümet memur maaşlarında yüzde 40 oranında kesintiye gitmiş ve yeni vergiler yürürlüğe girmişti.

Hükümetin aldığı kararlara tepki olarak ülkede bir aydır protesto gösterileri yapılıyordu. Hükümetin gösterileri yasaklaması ve güvenlik güçlerinin göstericilere sert müdahale etmesi nedeniyle eylemler sona ermişti.