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O ülkede gazetecilerden 48 saatlik grev

Yunanistan’da gazeteciler bugün 24 - 26 Ekim taraihleri arasında genel grev ilan ettiler.

24 Ekim 2017 Salı 18:31
O ülkede gazetecilerden 48 saatlik grev

Gazeteciler, sigortalarında yapılması düşünülen değişiklikleri protesto etmek için, bugün'den Perşembe saat 06.00’ya kadar, özel ve devlet sektöründe haber alanını ilgilendiren işlerinden uzak kalmaya karar verdiler.

Dünden beri Atina’da bulunan kreditöler, bugün Çalışma Bakanı Efi Ahtsoglu ile sosyal sigortaları ilgilendiren konuları ele alacaklar.

Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “Biz özel muamele talep etmiyoruz. Adil bir muamele talep ediyoruz. Bütün çalışanlar için de geçerli olan sağlık sigortası ve yardımlaşma sandığında kesintiler olmaması için mücadele ediyoruz.” denildi.   

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 18:31
  1. Efi Ahtsoglu
  2. Yunanistan
  3. Atina
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