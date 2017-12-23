Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülkede feci kaza: 33 ölü

Hindistan'ın Racastan eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 33 kişi hayatını kaybetti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:11
O ülkede feci kaza: 33 ölü

Hindistan'ın kuzeybatısında yer alan Racastan eyaletinde seyir halindeki otobüs bir köprüden geçerken yoldan çıkıp nehre düştü. Yerel polisin açıklamasına göre meydana gelen kazada 33 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan yedi kişi Sawai Madhopur bölgesinde yer alan bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, Banas Nehri'nin üzerinde yer alan köprüde otobüsün karşı şeritten gelen başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdığını ve bariyerleri ezerek 20 metre yükseklikten düştüğünü açıkladı. Açıklamada otobüs şoförünün de kaza sırasında yaşamını yitirdiği belirtilirken, yolcuların kazanın gerçekleştiği konuma yakın bir yerdeki Hindu Tapınağı'na giden seyyahlar olduğu söylendi.

Hindistan'da trafik kazası nedeniyle yılda 111 bin kişi yaşamını yitiriyor. Dünya genelinde trafik kazalarının en çok gerçekleştiği ülkede kazaların çoğu sürücü yorgunluğu ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleşiyor.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 15:11
  1. Hindistan
  2. Racastan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena işlettiler
    1. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    2. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    4. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    5. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    6. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    7. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    8. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    9. Lider, Adana'da yara aldı
    10. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    11. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    12. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    13. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    14. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    15. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    16. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    17. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    18. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
    19. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
    20. Çocuklarda hangi tür kusma, hangi..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
    Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi