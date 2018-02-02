O ülkede 'Dünya Başörtülüler Günü' kutlandı

Lagos kentindeki etkinlikte konuşan Nijerya Müslüman Kadınlar Al-Mu'minaat Vakıf Başkanı Nimatullah Abdul Quadri, "Biz Al-Mu'minaat olarak, ülkedeki başörtüsü takan kadınlara karşı yapılan ayrımcılık, taciz, sarkıntılık ve zulümleri ortadan kaldıracak yasalar istiyoruz." dedi.

Abdul Quadri, "Bu yıl ana temamız, 'Benim başörtüm, benim hakkım'. Bu tema, Nijerya hükümetine ve diğer vatandaşlara, özellikle başörtüsü kullanan kadınların saldırıya uğradığı dönemlerde bizim dini özgürlüklerimizihatırlatacaktır." diye konuştu.

Bu yılki etkinlikte, son dönemlerde ülkede başörtüsü nedeniyle yaşanan insan hakkı ihlallerinin tartışılacağını belirten Abdul Quadri, başörtülü avukat adayı Firdaus Amosa'nın, baro yemin törenine alınmamasını hatırlattı.

Nijerya'da Hukuk Eğitimi Konseyi, Ilorin Üniversitesi mezunu avukat adayı Firdaus Amosa'nın başörtülü olduğu gerekçesiyle başkent Abuja'da 14 Aralık 2017'da düzenlenen baroya kayıt törenine girmesine izin verilmemişti.

Aktivist Nazma Khan tarafından 1 Şubat 2013'te başlatılan Dünya Başörtüsü Günü, dünyanın 140'tan fazla ülkesinde kutlanıyor.