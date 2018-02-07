Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Brezilya'da dini tarikata operasyon düzenledi

Brezilya'da dini bir tarikata yönelik operasyonda 13 kişinin köleleştirme, insan kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından yakalandığı bildirildi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:54
Brezilya'da dini tarikata operasyon düzenledi

BBC'nin haberine göre, başkent Sao Paulo'da "İsa'nın Protestan Topluluğu" isimli tarikata yönelik soruşturma çerçevesinde tarikatın ofisleri ve iş yerlerine baskın düzenlendi.

Soruşturmada, 6 bin takipçisi olduğu tahmin edilen tarikatın yetkililerinin çok sayıda üyeyi ailelerini terk etmeye ikna ettiği ve bu kişileri köle gibi çalıştırdığı ortaya çıktı.

Polis yetkilileri, tarikattan 13 kişinin köleleştirme, insan kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından gözaltına aldığını ve tarikatın lideri olarak bilinen "Peder Cicero"nun da aralarında bulunduğu 9 kişinin arandığını kaydetti.

Sao Paulo'da tarikata ait bir kiliseye giden takipçilerin, ailelerini terk etmeleri ve yeni bir hayata başlamaları konusunda ikna edildiklerini belirten polis, üyelerden bütün varlıklarını tarikata bağışlamalarının istendiğini aktardı.

Brezilya haber kanalı Globo G1'e konuşan tarikat üyesi, "Gerçek olan aklımızın kontrol altına alınmasıydı. Tarikat liderleri hayatınızı mahvedebilir ve ailenizi terk etmeye ikna edebilir." ifadelerini kullandı.

(AA)

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:54
  1. Brezilya
  2. tarikat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü'nün yeni planı deşifre oldu
    1. Terör örgütü'nün yeni planı deşifre oldu
    2. Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin...
    3. P–53 kansere direnç maddesi 'Zencefil'de
    4. Bu bal 4 kat daha pahalıya satılıyor!
    5. Erdoğan talimatı verdi! Yüzde 90'ı..
    6. Almanya'da düğüm çözülüyor! Prensipte..
    7. Otopark operasyonu! 8'i polis,16..
    8. FETÖ'nün boş kağıda imza oyunu!
    9. Bakanlık'tan kritik hamle! İsim..
    10. Afrin'de öldürülen teröristlerin..
    11. Bu fotoğraf Afrin'de yaralanan..
    12. Gelecek nesiller Wi-Fi yüzünden yok..
    13. TOKİ'de emekliye ucuz ev hangi..
    14. ABD'den küstah 'OHAL' açıklaması
    15. Fransız bakan aklınca şart koştu:..
    16. Adem Atmaca: 'Gölete şimdiye kadar bir..
    17. AK Parti'den flaş 'milli ittifak'..
    18. '500 km adalet aradı, 5 metrekarede..
    19. 'Ayı Ümit' tezahüratları yapılınca...
    20. Dünyanın en uzun köprüsü! Tam 55..
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...