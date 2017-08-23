O ülkede dini nikâhlar için ceza geliyor
Kazakistan’da kayıt olmaksızın yapılan dini nikahlar için ceza geliyor.23 Ağustos 2017 Çarşamba 19:00
Kazakistan'da kayıt olmaksızın dini evlilik yapanlar cezalandırmak isteniyor.
Tengrinews.kz sayfasının haberine göre, sonbaharda Meclise gönderilecek yeni yasa tasarısında kayıt olmaksızın dini nikaha ceza öngörülüyor.
Kazakistan Diyanet İşleri ve Sivil Toplum Bakanı Nurlan Yermekbayev dini faaliyetler ve dini cemiyetler hakkındaki yasa tasarısının bu yılın sonuna kadar kabul edileceğini söyledi. Bu yasanın bir maddesi nikah konusunu içeriyor.
Kazak Bakan, "Yasada evlilik kurumunun düzenlenmesi de yer alıyor. Bazı kişiler sadece dini nikahla yetinmek istiyorlar ve evlendirme dairesinde kayıt yaptırmıyorlar. Yeni yasada kayıt olmaksızın dini evlilik yapanların cezalandırması öngörülüyor” dedi.
Türkiye Cumhuriyetinin yasalarına göre; devlet nikahı olmadan dini nikah kıyılması yasak olduğu gibi kıyanlarada ceza yaptırımına gidilmektedir.