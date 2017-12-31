Avustralya’da içinde 6 kişinin olduğu deniz uçağı düştü

Avustralya’nın Sydney kentinde içinde 6 kişi bulunan deniz uçağının düştüğü açıklandı.

Sydney Polisinden yapılan açıklamaya göre, içerisinde biri pilot 6 kişinin olduğu deniz uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Cowan kasabası yakınlarında Kudüs Körfezi’nde denize düştü.

Düşen uçaktaki 6 kişinin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.