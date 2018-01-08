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O ülkede DEAŞ örgütlenmeye başladı

Pakistan'ın 2017 Güvenlik Raporu'na göre geçen yılki saldırılarda yüzde 16'lık azalma yaşandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:56
O ülkede DEAŞ örgütlenmeye başladı

Pakistan Barış Araştırmaları Enstitüsünün (PIPS) yayınladığı Pakistan'ın 2017 Güvenlik Raporu'na göre geçen yılki saldırılarda yüzde 16'lık azalma yaşandı.

PIPS'ın raporuna göre, 2017'de Pakistan'da 24'ü canlı bomba saldırısı olmak üzere 370 saldırı düzenlendi. Saldırılarda 815 kişi hayatını kaybetti, bin 736 kişi ise yaralandı.

Pakistan'da 2016'da 441 saldırı yaşanmış, 908 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülke güvenliği için en büyük tehdidin Pakistan Talibanı (TTP) olmaya devam ettiği belirtilen raporda, saldırıların yüzde 58'lik kısmının TTP tarafından düzenlendiğinin altı çizildi.

Raporda ayrıca DEAŞ'in bölgede güç kazanmaya başladığına dikkat çekilerek, örgütün geçen yılki 8 saldırıyı üstlendiği ve bu saldırılarda 153 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi

PIPS'ın raporunda, Hindistan, İran ve Afganistan'dan Pakistan topraklarına yönelik sınır ötesi saldırılarda ciddi artış görüldüğü, 177 saldırıda 188 kişinin öldüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 22:56
  1. Pakistan
  2. Taliban
  3. Güvenlik Raporu
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    Daeş evangelist kukla bir örgüttür...İslam ile alakası yoktur....Kimse kıçını yırtmasın.....
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