O ülkede de kuş gribine rastlandı

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Hunan Eyaleti Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 35 yaşındaki hastanın durumun ciddi olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hastanın tedavi altına alınmadan önce, kanatlı hayvanlarla yakın temas kurduğu ve H7N9 virüsünün bu şekilde bulaştığı belirlendi.

Çin’de geçen ay 9 kişide kuş gribine rastlanmış, bu hastalıktan iki kişi yaşamını yitirmişti.

Hastalığa, bahar ve kış aylarında diğer aylara göre daha sık rastlanıyor. Hastalığın görüldüğü kent ve özel bölgelerde yoğun önlemler alınıyor.

Çin’de ilk H7N9 kuş gribi vakası Mart 2013’te tespit edilmişti.