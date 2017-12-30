O ülkede darbe girişimi son anda engellendi

İddiaya göre prens kardeşler ve kuzen Suudi Veliaht Prens Selman ve BAE Veliaht Prensi Zayed ile irtibata geçtikleri tespit edildi.

Katar’da darbe girişimine kalkışan, olmayınca ülkeyi ablukaya alan, Lübnan’da Başbakan Saad Hariri ‘yi rehin istifa zorlayan ancak bu planı da boşa çıkan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbası teslim olmaya zorlayan ABD-İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri ekseni bu kez Ürdün’e el attı.

DARBE ŞÜPHESİYLE EV HAPSİNE ALDIRDI

Ürdün Kralı 2. Abdullah, kardeşleri Prens Faysal bin Hüseyin ile Prens Ali bin Hüseyin ve kuzeni Talal bin Muhammad'in Suudi Arabistan liderliğinde kendisine darbe yapacağı şüphesiyle ev hapsine aldırdı.

Arap medyasından Al-Sura'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in ortaklaşa Kral Abdullah'ı devirmek için 2 kardeş ve kuzeniyle anlaştı.

Ürdün istihbarat servislerinin bu anlaşmayı fark etmesi üzerine Kral Abdullah, iki kardeşini ve kuzenini ordudaki görevlerinden erken emekli ederek ev hapsine aldırdı.

5 Haziran'da Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.