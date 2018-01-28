O ülkede çok sayıda ölü var! Çatışmalar yaşanıyor

Yemen'in liman kenti Aden'de ayrılıkçılarla hükümet güçleri arasında çıkan çatışmalar kenti kan gölüne çevirdi. Sayı henüz net olmamakla birlikte çok sayıda can kaybı olduğu belirtiliyor.

Görgü tanıkları düzenlenen hava saldırısının ardından bölgeden yoğun dumanların yükseldiğini, çatışmalarda oldukça ağır silahların kullanıldığını belirtiyor.

Yemen'de hükümete bağlı güçler, üç yıldır Husilerin kuşatması altındaki bölgelere geniş kapsamlı operasyonlar düzenliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.