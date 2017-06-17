O ülkede büyük yangın... İtfaiye saatler sonra söndürebildi...
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin merkezi Talukan'da bir mobilya alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken 475 mağaza kül oldu17 Haziran 2017 Cumartesi 19:46
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin merkezi Talukan şehrinde çoğunlukla mobilya ürünlerinin satıldığı çarşıda çıkan yangında, 475 mağaza kullanılamaz hale geldi.
Tahar İşçiler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Çoğunlukla mobilya ürünlerinin satıldığı çarşıdaki saatler süren yangında 475 mağazanın tamamen yandığı belirtilen açıklamada, yangının tüp gaz patlamasından kaynaklandığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Yangında can kaybının olmadığı vurgulandı.
Mağaza sahipleri, itfaiyenin zamanında olay yerine gelmediği iddiasında bulundu.