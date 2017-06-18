O ülkede büyük yangın! Çok sayıda ölü var

Portekiz İçişleri Yönetimi Devlet Sekreteri Jorge Gomes, yangında hayatını kaybedenlerin sayısını 39 olarak açıkladı.

Bölgede incelemelerde bulunan Gomes, Portekiz Haber Ajansı Lusa'ya yaptığı açıklamada şimdiye kadar 25 olarak verilen ölü sayısının 39'a yükseldiğini söyledi.

Gomes ayrıca 59 yaralıdan 18'inin hastaneye sevk edildiğini ve 4'ü itfaiyeci olmak üzere 5 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

Yüksek sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü belirtilen orman yangınının bir felakete yol açtığı ve bölgedeki evlere kadar yayıldığı belirtildi.

Portekiz basını, arabalarının içinde mahsur kalarak alevlerin arasında can veren insanların olduğu bilgisini paylaştı.

Bölgedeki yangınını söndürmek için bin 500'den fazla itfaiye görevlisi çalışıyor.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, "Son yıllardaki en büyük insani trajediyle karşı karşıyayız. Önceliğimiz bu yangını söndürüp, mağdur ailelere yardım etmek. Helikopterler ve uçakların havadan destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına ülkedeki tüm itfaiye ekipleri katkı sağlıyor" dedi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marceloa Rebelo de Sousa ise bölgeye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Felakete karşı teknik bir eksiklik veya kapasitesizlik yok" diye konuştu.