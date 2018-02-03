O ülkede büyük şok silahlı saldırı!

İtalya'nın Macerata kentinde hareket halindeki bir araçtan ateş açıldı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, polisin kent sakinlerinden evlerinde kalmasını istediğini bildiriyor.

Yerel medya, açılan ateşte en az dört kişinin yaralandığını aktarıyor. Yaralılardan biri siyah.

Macerata Belediye Başkanı Romano Carancini, "Araçta bir silahlı adam var, hiç kimse evinden çıkmasın" dedi.

Macerata, başkent Roma'nın 200 kilometre doğusunda yer alıyor.