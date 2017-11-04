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O ülkede büyük şok! Evi kuşatıldı

Güney Sudan'da son yaşanan olaylarla birlikte gerilim tırmanmaya başladı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 21:37
O ülkede büyük şok! Evi kuşatıldı

Güney Sudan'da son yaşanan olaylarla birlikte gerilim tırmanmaya başladı. Askeri birlikler Cumhurbaşkanı Kiir'in emriyle eski Genelkurmay Başkanı Malong'un evini kuşattı.

Cumhurbaşkanı Salva Kiir'in emriyle harekete geçen Güney Sudan askeri birlikleri, başkent Cuba'da ev hapsinde tutulan Malong'un evini kuşattı. Korumalardan tüm silahları teslim etmeleri istendi. Yazılı emirde Malong'un evine ziyaretin yasaklandığı, yasağa uymayanlara "orantılı güç"le karşılık verileceği ifade edildi.

'OLAYLAR TIRMANABİLİR'

Malong'un eşi Lucy Ayak Malek, korumaların silahları vermeyi reddettiğini belirterek, "Eğer cumhurbaşkanı hemen harekete geçmezse, olaylar tırmanabilir." dedi. Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) ülkedeki çalışanlarına acil uyarı göndererek ihtiyatlı olmalarını istedi.

BM, eylül ayında ülkenin barış, güvenlik ve istikrarına zarar verdiği gerekçesiyle iki Güney Sudanlı resmi yetkiliye ve Malong'a yaptırım uygulanması yönünde karar almıştı.

Mayıs ayında görevinden azledilen ve geçmişte Cumhurbaşkanı Kiir'in en yakın dostlarından biri olan Malong, azledilmesi sonrası hükümete karşı silahlanmayacağını açıklamıştı. Malong'a verilen ev hapsi cezasının kaldırılmasını isteyen destekçilerinin silahlanma ihtimali ülkede endişeye yol açıyor.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, hükümet güçleri ile muhalifler arasındaki gerilimle iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 21:37
  1. Güney Sudan
  2. Birleşmiş Milletler
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