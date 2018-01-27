Kabil'de büyük saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın başkenti Kabil’de eski içişleri bakanlığı binası yakınlarında meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Sağlık Bakanlığı, saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini 140 kişinin yaralandığını duyurdu. Patlamanın yaşandığı noktada Avrupa Birliği (AB) ve Yüksek Barış Konseyi binasının olduğu da belirtildi. Taliban saldırıyı üstlenirken, geçtiğimiz hafta da Intercontinental Otel’e saldırı düzenleyerek, 22 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.