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Kabil'de büyük saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleştirilen saldırıda 40 kişinin öldüğü,140 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:35
Kabil'de büyük saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın başkenti Kabil’de eski içişleri bakanlığı binası yakınlarında meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Sağlık Bakanlığı, saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini 140 kişinin yaralandığını duyurdu. Patlamanın yaşandığı noktada Avrupa Birliği (AB) ve Yüksek Barış Konseyi binasının olduğu da belirtildi. Taliban saldırıyı üstlenirken, geçtiğimiz hafta da Intercontinental Otel’e saldırı düzenleyerek, 22 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 14:35
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