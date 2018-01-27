Kabil'de büyük saldırı: Çok sayıda ölü var
Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleştirilen saldırıda 40 kişinin öldüğü,140 kişinin ise yaralandığı açıklandı.27 Ocak 2018 Cumartesi 14:35
Afganistan'ın başkenti Kabil’de eski içişleri bakanlığı binası yakınlarında meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Sağlık Bakanlığı, saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini 140 kişinin yaralandığını duyurdu. Patlamanın yaşandığı noktada Avrupa Birliği (AB) ve Yüksek Barış Konseyi binasının olduğu da belirtildi. Taliban saldırıyı üstlenirken, geçtiğimiz hafta da Intercontinental Otel’e saldırı düzenleyerek, 22 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.