Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülkede bugün 'Arabasız Gün'

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da hava kirliliğine dikkat çekmek ve halkı bisiklet kullanmaya teşvik etmek için uygulanan "Arabasız Gün" dolayısıyla özel araçlar ve motosikletlerin trafiğe çıkmasına izin verilmedi.

02 Şubat 2018 Cuma 20:39
O ülkede bugün 'Arabasız Gün'

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da hava kirliliğine dikkat çekmek ve halkı bisiklet kullanmaya teşvik etmek için uygulanan "Arabasız Gün" dolayısıyla özel araçlar ve motosikletlerin trafiğe çıkmasına izin verilmedi.

Kentte 2000 yılında yapılan halk oylamasıyla karar verilen ve her yıl Şubat ayının ilk perşembe gününde kutlanan "Arabasız Gün"de sadece toplu taşıma araçları, ticari araçlar ve taksilerin şehir trafiğine girmesine izin veriliyor.

Etkinlik dolayısıyla yollardaki boşluk dikkat çekerken, bisiklet sürücülerine ayrılan şeritler nedeniyle bazı büyük caddelerde yer yer trafik sıkışıklığı yaşanması ilginç görüntüler oluşturdu.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 20:39
  1. Kolombiya
  2. Arabasız Gün
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF'den Deniz Naki açıklaması
    1. TFF'den Deniz Naki açıklaması
    2. Çanakkale'de Gökçeada seferleri..
    3. Amasya'da anaokulu öğrencilerinden..
    4. Amerika'dan önemli açıklama: Ambargo..
    5. HDP'li vekilden skandal sözler!
    6. Ülke şaşkın! Devlet sırları 2. el..
    7. Afrin harekatına katılan Mehmetçiğe 11..
    8. ‘Savaşa hayır’ diyenler 'ruh..
    9. 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı
    10. Filmleri aratmayacak yöntem… Her şey..
    11. Kanada'da helikopter düştü: 3 kişi öldü
    12. Bursaspor'dan Zeytin Dalı Harekatı'na..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma’da İtalyan..
    14. Kurtar imzayı attı
    15. Hakkari'de PKK operasyonu: 4 kişi..
    16. Burası Ankara... 6 tanesi bu hale geldi
    17. Yarıyıl etkinliklerinde 16 bin öğrenci..
    18. Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül..
    19. Mirasımız’dan Kudüs’e Kış Yardımları
    20. Turkcell’li atletler Salon’da altın..
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    'Asıl savaş şimdi başladı!'
    'Asıl savaş şimdi başladı!'
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!