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O ülkede bir bombalı saldırı daha! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır’da Sina Yarımadası’nın kuzeyinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ikisi çocuk yedi sivil yaşamını yitirdi.

25 Temmuz 2017 Salı 10:10
O ülkede bir bombalı saldırı daha! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır gazetelerinin haberlerine göre Kuzey Sina’da askeri bir karakolu hedef alan bombalı araç, hedefine 200 metre kala Mısır tankı tarafından engellenmesinin ardından patladı.

Askeri sözcü, araçta 100 kilodan fazla patlayıcı madde bulunduğunu belirtirken saldırının ne zaman gerçekleştiği konusunda açıklama yapmadı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 10:10
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