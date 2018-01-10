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O ülkede binlerce polisin görevine son verildi

Rusya İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak itibariyle ülke genelinde 10 bin trafik polisinin görevine son verildiğini açıkladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:31
O ülkede binlerce polisin görevine son verildi

Rusya trafik polislerinin sayısını azalttı. Rusya İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak itibariyle ülke genelinde 10 bin trafik polisinin görevine son verildiğini açıkladı.Görevlerine son verilen polislerin yerine yenilerinin alınıp alınmayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ayrıca görevine son verilen polis memurlarının, Rusya İçişleri Bakanlığının diğer bölümlerinde boşalan yerlere başvuruda bulunabileceği kaydedildi.İHA

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 08:31
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