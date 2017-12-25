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O ülkede Benzin krizi büyüyor

Nijerya'daki benzin kıtlığı yüzünden benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluşurken ulaşım ücretlerine de yüzde 200 zam yapıldı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:34
O ülkede Benzin krizi büyüyor

Nijerya'da yaşanan benzin kıtlığı nedeniyle ulaşım ücretlerine yüzde 200 zam geldi.

Ülkede birçok benzin istasyonu kapanırken araçlar benzin alabilmek için açık benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ulaşım ücretlerine de yüzde 200 zam yapıldığı ülkede halk, Noel tatili olmasına rağmen evlerinden çıkamıyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, krizin gelecek günlerde kötüleşebileceğine işaret ederek sakin ve temkinli olma çağrısında bulundu.

Nijerya Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, konunun yakından takip edildiği ve kısa zamanda çözüm bulunacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 14:34
  1. Muhammadu Buhari
  2. Nijerya

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