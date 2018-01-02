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O ülkede askerler birbirine düştü

Rejim ordusuna bağlı Cumhuriyet Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, ''Bu derece büyük boyutlarda bir kaybın ne anlama geldiği çok iyi biliyoruz!'' denildi.

02 Ocak 2018 Salı 17:51
O ülkede askerler birbirine düştü

Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yer alan Harasta semtinde muhaliflerin dün başlattığı saldırı dalgası sonucu rejim saflarında 60'a yakın can kaybı yaşanmıştı.

Harasta'da 200'e yakın rejim askerinin muhalifler tarafından kuşatma altında tutulduğu ifade ediliyor. Bölgede yaşanan yoğun çatışmalar sırasında rejimin üst düzey askeri komutanlarından Tuğgeneral Ali Deyub'un da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yaşanan büyük bozgunun ardından rejime bağlı Cumhuriyet Muhafızları Alayı'nın resmi Facebook sayfasında 'içeriden ihanet yaşadıkları' yönünde bir açıklama geldi.

Sosyal medyada paylaşılan açıklamada yaşanan kayıplarla alakalı şuifadeler yer aldı: "60'dan fazla şehit!… Savaş alanında kalan cesetlerin sayısı mechûl! 200 asker şu ana dek hâlâ muhasara altında… Kaçırılan ve esir alınanların Allah yardımcısı olsun!"

"Bunun anlamı ihanet" Açıklamada muhaliflerin bu bölgeye saldırı hazırlığında olduğunun bilindiği ancak yeterli destek kuvvet sağlanamadığının altı çizilirken, 'içeriden bir ihanet' yaşandığı belirtildi:

 "Biz askerler olarak, ordu olarak askerî bir nokta için birkaç saat içerisinde bu derece büyük boyutlarda bir kaybın ne anlama geldiği çok iyi biliyoruz!

‘’BUNUN ANLAMI ÇOK AÇIK: İHÂNET!’’

‘’Normal bir saldırıda – eğer içeriden bir ihânet olmasaydı- bu kadar çok kayıp vermemiz, bu kadar genci kaybetmemiz imkansız." "Rusya istedi Esed görevden aldı" Buna karşılık Hmeymim Üssü'ndeki Rus Kuvvetleri sözcüsü Alexander Ivanov'un 1 Ocak 2018'de resmi hesabından şu açıklamayı yaptı.

"Suriye Hükûmet güçlerindeki Cumhûriyet Muhafızları birliklerinden Sûriye'daki savaşının başından bu yana çok kanlı bir çatışmaya şâhit olan Harastâ bölgesinde gerçekleşen terörist saldırılarına karşı daha büyük bir ciddiyet göstermelerini ümit ediyoruz!" Esed'in Harasta'daki kayıplar nedeniyle gösterilen tepkilere binâen 'Savunma Bakanı'nı görevden aldığı ifade edildi.

Mepa News

 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 17:51
  1. DOGU GUTA
  2. SURİYE
  3. ESED
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