Pakistan'da askeri birliğe bombalı saldırı: Ölüler var
Pakistan'ın Kabal bölgesindeki Swat Vadisi'nde askeri birliğe düzenlenen intihar saldırısında 11 kişi öldü.04 Şubat 2018 Pazar 09:07
Pakistan Ordu Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, intihar saldırısı sonucu 11 askerin hayatını kaybettiği, 13 askerin de yaralandığı bildirildi.
Yaralılar tedavi edilmek üzere Swat Mingora’daki Saidu Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Bölge güvenlik kordonuyla çevrelenirken, arama operasyonu başlatıldı.
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