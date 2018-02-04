Pakistan'da askeri birliğe bombalı saldırı: Ölüler var

Pakistan Ordu Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, intihar saldırısı sonucu 11 askerin hayatını kaybettiği, 13 askerin de yaralandığı bildirildi.

Yaralılar tedavi edilmek üzere Swat Mingora’daki Saidu Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Bölge güvenlik kordonuyla çevrelenirken, arama operasyonu başlatıldı.