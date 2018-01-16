O ülkede alarmlar çaldı, Kuzey Kore füzeyi ateşledi
Japon televizyonu NHK, dakikalar önce Kuzey Kore'den füze atıldığına dair yanlış bir alarm çaldığını izleyicilerine duyurdu.16 Ocak 2018 Salı 13:38
ABD'nin Hawaii kentinden sonra Japonya'da da yanlış füze alarmı verildi.
Japon televizyonu NHK, dakikalar önce Kuzey Kore'den füze atıldığına dair yanlış bir alarm çaldığını izleyicilerine duyurdu.
Hawaii'de de hafta sonu çalan alarm, büyük paniğe yol açmıştı.
Geçen yıl 20'yi aşkın füze testi gerçekleştiren Kuzey Kore, ilk kıtalararası füzesini Temmuz 2017'de fırlatmıştı. Kasım ayında ateşlenen füze ise 4 bin 475 kilometre irtifaya çıkıp tekrar dünyaya dönmüştü.
Yeni yılda Güney Kore'ye zeytin dalı uzatan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un elindeki füzeler, ABD'nin başkenti Washington'ı vurma kapasitesine sahip.