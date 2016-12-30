O ülkede açlıktan ölümler başladı!

Dünya'da açlıkla baş başa kalmış bir ülke olan Yemen'de birde savaşın yüzü ortaya çıkınca durum dahada içler acısı oldu.

Ortalama 7 milyon kişi açlıkla karşı karşıya iken, savaştan sonra durum dahada endişe verici düzeylere geçti ve bu sayi 13 milyon insana kadar ulaştı.

Şuanda Yemen nüfusunun yarısı açlık, kolera gibi hastalıklarlada karşı karşıya. Dünya Gıda Fonu Sözcüsü Bettina Luescher, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullanıyor durumun vehamet'ini bizlere bildiriyor;

"Alanda gerçekten korkunç bir durum var. Yeterli yiyeceği olmadığı için çocuklarının gözleri önünde kayıp gitmesini gören annelerin halini gördüğünüzde gerçekten kalbiniz paramparça oluyor. 21. yüzyılda bunu görmek gerçekten şok edici ve korkunç"



Yaklaşık 18 aydır devam eden savaşta Yemen'de 1.5 milyon çoçuk yetersiz beslenirken 370.000 çoçukta açlıkla karşı karşıya. Ülkede savaşla beraber yaklaşık 10.000 kişi ölürken uluslararası yardım kuruluşları mart ayına kadar temel gıda ihtiyacları için Yemen'e 257 milyon dolara ihtiyaç olduğunu bildiriyor.



Özellikle Türkiye'deki yardım kuruluşlarınında gündemine oturması gereken Yemen'deki korkunç bilanço için büyük yardım kuruluşlarının biran önce harekete geçilmesi bekleniyor.

ıslahhaber