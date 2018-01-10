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O ülkede ABD'ye haraç ödeyecek

ABD hükümetinin, Japonya'ya yapacağı 133,3 milyon dolarlık silah satışına ilişkin Kongreyi bilgilendirdiği açıklandı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 18:15
O ülkede ABD'ye haraç ödeyecek

ABD hükümetinin, Japonya'ya yapacağı 133,3 milyon dolarlık silah satışına ilişkin Kongreyi bilgilendirdiği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, teklif edilen satış hakkında Kongreyi bilgilendiklerini belirtti.

Yetkili, Kongrenin satışı onaylaması durumunda Amerikan halkına iş imkanları tanınması için ABD savunma endüstrisinin önemli bir adım atacağını vurguladı.

"KUZEY KORE TEHLİKESİNE' KARŞI KENDİMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Japonya'nın ise bölgede "Kuzey Kore tehlikesine" karşı kendini koruması gerektiğini ifade eden yetkili, bu satışın bölgesel anlamdaki "önemine" dikkati çekti.

Söz konusu 133,3 milyon dolarlık satışın dörder Standart Füze-3 (SM-3) ve MK-29 tipi süzgeç kutusu ile teknik ve lojistik desteği kapsadığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 18:15
  1. Kuzey Kore
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