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O ülkede 4 Suudlu idam edilecek

​​​​​​​Yemen Sana’da 4 Suudlu hakkında idam kararı çıktı.

11 Temmuz 2017 Salı 18:15
O ülkede 4 Suudlu idam edilecek

Husilere yakın bir sitede yer alan habere göre Sana mahkemesi, 4 Suudlu için idam kararı verdi. El-Kaide'ye mensup oldukları söylenen Suudlular, 2014 yılında 14 Yemen askerini öldürmekle suçlanıyor.

Mesire televizyonunda yer alan habere göre Sana cezai mahkemesi, Hadramavt bölgesinde 135. Tugaya bağlı 14 Yemen askerini öldüren ve El-Kaide'ye mensup olan 4 Suudlu hakkında idam kararı verdi.

Mahkeme kararı ayrıca idam hükmünün genel halka açık bir alanda gerçekleştirileceği bilgisine yer verdi.

2014 Sana saldırısı, El-Kaide'nin Yemen'deki saldırılardan sadece bir tanesi olduğu kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 18:15
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